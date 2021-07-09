Son dakika haber: Musixen ilk yatırım turunu tamamladı
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Son dakika haber: Musixen ilk yatırım turunu tamamladı

Son dakika haber: Musixen ilk yatırım turunu tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Dijital performans platformu ve müzisyen pazaryeri Musixen ilk yatırım turunu tamamladı.

Dijital performans platformu ve müzisyen pazaryeri Musixen ilk yatırım turunu tamamladı.

Müzik ve sahne dünyasının dijitalleşmesine katkı veren Musixen Plug and Play ve Re-Pie yatırımlarını aldı.

" 4,5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı"

İlk yatırım turunu başarıyla tamamladıklarını belirten Musixen Kurucusu Çağrı Bozay, "Musixen olarak müzik endüstrisinin değişen dünya düzenine adaptasyonunu hızlandırırken, Türkiye'nin dünya girişimcilik ekosistemindeki yerini güçlendirmesine de katkı sağlıyoruz. İlk yatırım turumuzun sonuçları Musixen'in global bir marka olma sürecine ivme kazandırdı. Plug and Play ve Re-Pie gibi önemli yatırımların ardından iki büyük yatırımcının daha katılımı gerçekleşti. Eğlence sektörünün önemli temsilcilerinden, AFM Sinemaları ve AFM Online şirketlerinin sahibi Adnan Akdemir ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren Verodo Investment'dan 4,5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alarak daha da güçlendik. Çalışmalarımızı hız kazandırarak yeni iş modellerini devreye almaya, dünya müzik piyasasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Son dakika haber: Musixen ilk yatırım turunu tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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