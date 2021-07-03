Son dakika haber | MÜSİAD üyeleri KKTC'nin yerli otomobili Günsel'i test etti
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Son dakika haber | MÜSİAD üyeleri KKTC'nin yerli otomobili Günsel'i test etti

Son dakika haber | MÜSİAD üyeleri KKTC'nin yerli otomobili Günsel'i test etti
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yerli otomobil Günsel'i test etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yerli otomobil Günsel'i test etti.

Günsel'den yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD heyeti, KKTC şubesi açılışı için geldikleri Lefkoşa'da Günsel'i ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan sürüş alanında Günsel'in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştiren MÜSİAD üyeleri, üretim tesislerini de gezerek aracın özellikleri ve seri üretim hazırlıkları ile ilgili bilgi aldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, Günsel'in, KKTC'nin en önemli üretim markası olarak ülke sanayisinin gelişiminde lokomotif olacağını belirterek, ithalatın önüne geçileceğini bildirdi.

TOGG ve Günsel'in Türk dünyasının küresel yüzleri olarak ihracat ve istihdam başta olmak üzere ülke ekonomilerine ciddi katkı sağlayacağını kaydeden Kaan, şu açıklamalarda bulundu:

"Burası bizim kardeş vatanımız, 'daha nasıl faydalı olabiliriz' kısmında çok güzel şeylere vesile olabileceğimizi düşünüyoruz. KKTC'nin turizm başta olmak üzere ulaşım, acentecilik, güneş enerjisi, mobilya, narenciye ve süt sektörü olmak üzere ciddi potansiyel taşıdığını gördük. Doğru politika ve planlamalarla, ilişkilerin de çeşitlendirilmesiyle iş birliklerimizin daha da büyüyeceğini düşünüyoruz."

"Türkiye'nin desteğini her zaman hissediyoruz"

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise MÜSİAD'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KKTC'nin yerli otomobilini üretmek için çıktıkları yolda Türkiye'nin manevi desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini kaydeden Günsel, otomobilin seri üretimine ilişkin bilgiler verdi.

Günsel, Lefkoşa'da açılışı yapılan MÜSİAD KKTC Şubesi'nin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine büyük katkı sunacağına inandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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