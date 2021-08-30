Son dakika haber: MÜSİAD Konya üyeleri geleneksel piknik programında bir araya geldi
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Son dakika haber: MÜSİAD Konya üyeleri geleneksel piknik programında bir araya geldi

Son dakika haber: MÜSİAD Konya üyeleri geleneksel piknik programında bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... MÜSİAD Konya Şubesi tarafından, üyelerine ve ailelerine iş stresinden kurtulma, kaynaşma ve sohbet ortamı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen piknik programı bu yıl Büyükşehir Belediyesi Dere Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından, üyelerine ve ailelerine iş stresinden kurtulma, kaynaşma ve sohbet ortamı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen piknik programı bu yıl Büyükşehir Belediyesi Dere Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan piknik programında voleybol, okçuluk, halat çekme ve masa tenisi turnuvası düzenlendi. Yarışmaların sonunda dereceye giren çocuklar madalya ile ödüllendirildi. Düzenlenen aktivitelerle katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı. Ayrıca piknik alanında ebru teknesi köşesi oluşturularak ebrunun anlamı, tarihçesi, modelleri ve yapılışıyla ilgili teorik bilgiler verildi. Ebru teknelerinin başına geçen gençler, fırçaların yardımıyla boyaların katmanlar halinde tekneye serilmesi ve oluşturulan desenlerin kağıt üzerine aktarılmasını izledi. Sonrasında ise teknenin başına geçen üyeler ve çocukları, diledikleri desenlerde ebruları hayal güçleriyle birleştirerek tekneden kağıda aktarmaya çalıştı.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, bu tür organizasyonların, üyeler arasındaki birlik ve beraberliğin artmasına büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Başkan Kağnıcı, "Biliyorsunuz ki, pandeminin etkisiyle uzunca bir süredir bir araya gelemiyorduk. Düzenlediğimiz bu programımızla üyelerimizin birbirlerine olan özlemi gidermesine vesile olduk.

Aynı zamanda üyelerimizin hem yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşmayı hem de üyelerimiz ve aileleriyle bir araya gelerek kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi artırmayı amaçladık. MÜSİAD Konya olarak üyelerimiz ve ailelerinin katıldığı bu tür programları oldukça önemsiyoruz. Üyelerimizin iş hayatında yaşadığı sorunların çözümü kadar, aile yaşantısında mutlu olmaları da bizler için son derece önemlidir. Yoğun iş temposunda yeteri kadar vakit ayıramadığımız ailelerimizle, güzel bir Pazar günü geçirdik. Piknik programımıza katılan misafirlerimize, üyelerimize ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, MÜSİAD Konya Şubesi 7. Dönem Başkanı Ömer Faruk Okka ile çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyesi aileleri ile birlikte katıldı. - KONYA

Son dakika haber: MÜSİAD Konya üyeleri geleneksel piknik programında bir araya geldi
Son dakika haber: MÜSİAD Konya üyeleri geleneksel piknik programında bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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