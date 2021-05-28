Son dakika haber! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Son dakika haber! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika haber! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçu ile mücadele kapsamında nisan ve mayıs ayları içerisinde başlatılan planlı faaliyet kapsamında Muş Merkez Jandarma Komutanlığı bölgesinde operasyonlar icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 16 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde İmal Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak' suçundan işlem yapılmış olup bu şüphelilerden 3'ü tutuklanmıştır. Yapılan bu operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından gençlerimizin uyuşturucu madde kullanmaması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecek olup, duyarlı vatandaşlarımızın 156 Jandarma İmdat telefonlarına her türlü ihbarları bildirmeleri emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi. - MUŞ

Son dakika haber! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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