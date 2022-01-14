Son dakika haber... Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

VAN (İHA) - Muş'ta şehirlerarası yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarı çalışmalarda, 12 Ocak 2022 tarihinde Van'dan şehirlerarası yolcu otobüsü ile Muş güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu madde götüreceği bilgisi alınan bir şahsa operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Şahsın üzerinde yapılan aramada bel çevresine sarılı şekilde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. - MUŞ

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