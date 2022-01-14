Son dakika haber... Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber... Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Muş'ta şehirlerarası yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

VAN (İHA) - Muş'ta şehirlerarası yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarı çalışmalarda, 12 Ocak 2022 tarihinde Van'dan şehirlerarası yolcu otobüsü ile Muş güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu madde götüreceği bilgisi alınan bir şahsa operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Şahsın üzerinde yapılan aramada bel çevresine sarılı şekilde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. - MUŞ

Türkiye'ye mi geldiler? Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği açıklama yaptı

Türkiye'ye mi geldiler? Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği açıklama yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title