Son dakika haber | Muş'ta terör örgütü PKK ve iş birlikçilerine yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı
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Son dakika haber | Muş'ta terör örgütü PKK ve iş birlikçilerine yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Muş merkez ile Varto ve Bulanık ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerine yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber | Muş'ta terör örgütü PKK ve iş birlikçilerine yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı
15.09.2020 22:37 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:58

Muş merkez ile Varto ve Bulanık ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerine yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

İl merkezi ile Varto ve Bulanık'da gerçekleştirilen operasyonda, "silahlı terör örgütü PKK/KCK adına suç işlemek ve bilerek isteyerek yardım yataklık etmek" suçundan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına için de çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 41 fişek ve 2 şarjör, av tüfeği, 8 cep telefonu,

2 tablet bilgisayar,

dizüstü bilgisayar,

masa üstü bilgisayar kasası ve 5 CD ele geçirildi.

Açıklamada, terör örgütü ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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