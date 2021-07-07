Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'un Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'un Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Dokuzpınar ve Büngüldek köylerinde, silahlı terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu sözde "köy komisyonları"nın kurulduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, 6 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince komisyonlara üye oldukları belirlenen 17 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 3 SIM kart, dizüstü bilgisayar, hafıza kartı, flaş bellek ve 22 CD ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

99 koyununun çalındığını söyleyerek ihbarda bulundu! Hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı
99 koyununun çalındığını söyleyerek ihbarda bulundu! Hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Melisa Döngel Selin Şekerci İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:05:39. #1.15#

title