Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı

Muş'un Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'un Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Dokuzpınar ve Büngüldek köylerinde, silahlı terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu sözde "köy komisyonları"nın kurulduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, 6 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince komisyonlara üye oldukları belirlenen 17 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 3 SIM kart, dizüstü bilgisayar, hafıza kartı, flaş bellek ve 22 CD ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız