Son dakika haber! Muş'ta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
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Son dakika haber! Muş'ta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

18.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:06
Son dakika haber! Muş'ta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Son dakika haberi: Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Şenyayla bölgesinde "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildi.

İki depoda yapılan aramada 582 büyük pil, 155 metre uzunluğunda kablo, 2 çift ayakkabı, tabanca ve çiftli şarjör kılıfı, 6 siyah renkli şemsiye, palaska, 2 çadır, dinamo ve mekanizması, küçük tüp, akü ve muhtelif miktarda yaşam ile sağlık malzemeleri bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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