Son dakika haber | Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haber | Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

04.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:18
Son dakika haber | Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 2 Ocak'ta Koğuktaş köyü kırsalında "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda tespit edilen PKK'lı teröristlerce kullanılan depoda 2 el bombası ve 635 kalaşnikof mühimmatı bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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