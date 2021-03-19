Son dakika haber! Muş'ta park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haber! Muş'ta park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

19.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:00
Son dakika haber! Muş'ta park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Son dakika gündem haberi: Muş'ta park halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muş'ta park halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstasyon Caddesi'nde park halindeki 01 AOD 90 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Polisler de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Söndürme çalışması sırasında bir itfaiye eri, otomobilde yaşanan patlama esnasında zor anlar yaşadı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekiciyle kaldırılmasından sonra itfaiye ekipleri alanı köpüklü suyla yıkadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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