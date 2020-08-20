Son dakika haber... Muş'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi Son dakika gündem haberi: Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında denetim yaptı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında denetim yaptı.

Kentin işlek cadde ve sokaklardaki iş yerleri, çay bahçeleri ve alışveriş alanlarını gezen ekipler, sürücü, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Konuya ilişkin anons yapan ekipler, vatandaşlara broşür dağıttı.

Denetimden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Şahin Çelik, yapılan denetimlerin önemli olduğunu belirterek, "Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Hiç kimse demesin 'bana bir şey olmaz, benim kurallara uymama gerek yok'. Bu virüsün şakası yok." diye konuştu.

Kaynak: AA