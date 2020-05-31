Son dakika haber... Muş'ta kafe, restoran, lokanta ve diğer işletmeler açılışa hazır Son dakika haberlerine göre Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan kafe, lokanta, restoran, kıraathane, pastane ve diğer işletmeler normalleşme süreciyle birlikte açılış hazırlıklarını tamamladı.

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan kafe, lokanta, restoran, kıraathane, pastane ve diğer işletmeler normalleşme süreciyle birlikte açılış hazırlıklarını tamamladı.

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan işletmeler açılış hazırlıklarını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran 2020'de yeniden açılacağını duyurduğu kafe, lokanta, restoran, kıraathane ve diğer işletmeler, yeniden hizmet için hazırlıklarını tamamladı. Sosyal mesafe kurallarına göre iş yerlerini hazırlayan işletmeciler; temizlik, dezenfektan ve kurallara uygun şekilde iş yerlerini hazır hale getirdi.

Yaklaşık 2,5 aydan bu yana korona virüs salgını nedeniyle iş yerinin kapalı olduğunu ifade eden kafe işletme sahibi Enes Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesi ile yeni bir süreç içerisine girdiklerini söyledi. İş yerinin yarın açılacağını belirten Aksoy, "Belirlenen kurallar kapsamında masalarımızı 1 metre 20 santimetreye göre ayarladık, çapraz oturma işlemlerini ayarladık, dezenfekte işlemlerini bitirdik. Korona virüs nedeniyle personellerimiz müşterilerimizle biraz daha mesafeli olarak ilgilenecek. Masalarımızın arasındaki mesafe daha önceden 70 santimetredeydi, şu anda misafirlerimiz rahatsız olmasın diye aralarındaki payı uzattık. Vatandaşlarımızın bu süreç içerisinde hem bize hem de kendilerine karşı sağlık kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Müşterilerimizin kapı girişinde dezenfekte işlemi yapmaları, maske ile gelmeleri bizim ve kendileri için çok daha iyi olur" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA