Jandarma ekipleri köy çocuklarının okul heyecanına ortak oldu
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Jandarma ekipleri köy çocuklarının okul heyecanına ortak oldu

Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarının sevincine ortak olup onlara çeşitli hediyeler verdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarının sevincine ortak olup onlara çeşitli hediyeler verdi.

Jandarma ekipleri, merkeze 18 kilometre uzaklıktaki Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu'nda çocuklara bayrak, balon ve boyama kitabı dağıttı.

Öğrencilerin okul heyecanına ortak olan ekipler, çocukları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda da uyardı.

Hediyelerini alan çocuklar, jandarmanın eğitimli köpeklerini severek, fotoğraf çektirdi.

Okul önünde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sınıflarına geçerek ders başı yaptı.

7 sınıf öğrencisi Delila Bingöl, uzun zamandan sonra okula geldiklerinde karşılarında jandarmayı gördüklerini belirterek, "Çok mutlu olduk ve heyecanlıydık. Bizleri hediyelerle karşıladılar. Bize Türk bayrağı getirdiler ve heyecanımıza ortak oldular. Köpekleri sevdik, çok tatlıydı ve köpeklerle fotoğraf çektirdik." diye konuştu.

Nehir Özkal da jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Salgından dolayı okullar kapalıydı. Okula geldiğimizde jandarmadaki ağabeylerimiz ve ablalarımız bizi karşıladı. Bizlere çeşitli hediyeler verdiler. Okulumuzu çok özlemiştik." dedi.

Jandarma ekipleri köy çocuklarının okul heyecanına ortak oldu
Jandarma ekipleri köy çocuklarının okul heyecanına ortak oldu
Jandarma ekipleri köy çocuklarının okul heyecanına ortak oldu
Jandarma ekipleri köy çocuklarının okul heyecanına ortak oldu
Jandarma ekipleri köy çocuklarının okul heyecanına ortak oldu
Jandarma ekipleri köy çocuklarının okul heyecanına ortak oldu
Jandarma ekipleri köy çocuklarının okul heyecanına ortak oldu
Jandarma ekipleri köy çocuklarının okul heyecanına ortak oldu
Jandarma ekipleri köy çocuklarının okul heyecanına ortak oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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