Son dakika haber... Muş'ta hayvan hırsızlığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber... Muş'ta hayvan hırsızlığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Muş'ta hayvan hırsızlığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
AA / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Muş'un Bulanık ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, 5 Aralık'ta 3 büyükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki Kent Güvenliği Sistemi ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si de serbest bırakıldı.

Çalınan hayvanları sahiplerine teslim eden ekipler, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri

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