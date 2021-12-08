Son dakika haber... Muş'ta hayvan hırsızlığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, 5 Aralık'ta 3 büyükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki Kent Güvenliği Sistemi ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si de serbest bırakıldı.

Çalınan hayvanları sahiplerine teslim eden ekipler, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri

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