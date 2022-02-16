Son dakika haber... Muş'ta dedektör köpekler uyuşturucuyla mücadelede polise destek veriyor

MUŞ (AA) - Muş'ta emniyet bünyesindeki "Thor" ve "Şimşek" adlı dedektör köpekler, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına büyük katkı sağlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesindeki 2 dedektör uyuşturucu arama köpeği, 2021'de uyuşturucu operasyonları ve yol kontrollerinde kullanıldı.

Bu dönemdeki operasyonlar ve yol kontrollerinde, 44 kilo 456 gram eroin, 6 kilo 440 gram metamfetamin, 3 kilo 671 gram esrar, 236 kök Hint keneviri, 304 gram bonzai, 235 gram bonzai ham maddesi, 181 gram sentetik ecza, 41 gram afyon sakızı, 193 uyuşturucu hap, 5 gram sentetik madde ve 2 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

"Thor" ve "Şimşek"'in de katıldığı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 53'ü tutuklandı, 22'si hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.