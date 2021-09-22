Son dakika 3. sayfa: Muş'ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 10'a yükseldi

MUŞ (İHA) - Muş'ta çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı 10'a yükseldi.

Muş'ta, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne eylem için gelen anneler, oturma eylemi başlattı. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak slogan attı. Gözü yaşlı anne Gülbahar Teker, HDP'ye tepki göstererek parti binasına yürüdü. Anne Gülbahar Teker'i, polis ekipleri güçlükle sakinleştirebildi.

Aile sayısı 10'a yükseldi

Eyleme katılan Teker, Özcan, Yenilmez, Aktar, Kılıç, Arul, Baykara, Uçkun ve Sönmez Yıldız ailelerine bir destek de Koçhan ailesinden geldi. 2015 yılında Bursa'da 'işe gidiyorum' diye evden çıkan 1982 doğumlu, evli ve bir kız çocuğu babası Ersin Koçhan, bir daha eve geri dönmedi. Ersin Koçhan'dan haber alamayan aile, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırıldığını öğrendi.

"Taş yastığınız, toprak döşeğiniz olmuş dönün"

Muş'taki evlat nöbetine destek veren Ersin Koçhan'ın annesi Ayten Koçhan, 7 yıldır oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü ve kendisinden hiçbir haber alamadığını söyledi. Oğluna dönmesi için seslenen gözü yaşlı anne Ayten Koçhan, "Yavrum neredesin dön. Gel o yol yol değil. Askerimizi var, polisimiz var, hükümetimiz var dön gel yavrum, kuzum. Onların yavrularının yastık başlarında, yorgan üstlerinde, sizin ise taş yastığınız, toprak döşeğiniz olmuş dönün. Gel baban hasta yavrum. Bursa'da kandırıp götürdüler. Lanet olsun PKK'ya, lanet olsun HDP'ye. Onların yavruları okuyor, yavruları yanlarında. Bizim çocuklar dağlarda. Çalışıyordu akşam işten dönmedi. Daha yeter ciğerimiz yandı, yeter analar ağladı. Devletimiz arkanızda dönün" dedi.

"Son çocuk dağdan dönene kadar bekleyeceğiz"

2014 yılında oğlu dağa götürülen anne Gülbahar Teker de, bir ailenin daha eyleme katıldığını ve gün geçtikçe sayılarının arttığını ifade etti. Evlat nöbetine devam ettiklerini kaydeden Teker, "Son çocuk dağda kalana kadar bekleyeceğiz. HDP'ye, PKK'ya lanet olsun. Bu çocuklar nerede? Getirsinler çocuklarımızı bize teslim etsinler. Yazık değil mi bu anne babalara. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğum ölse de eyleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"HDP'den çocuğumu istiyorum"

2016 yılından bu yana oğlundan haber alamadığını anlatan anne Şahinaz Özcan ise "HDP'nin önündeyim çocuğumu istiyorum. Beş senedir çocuğum kayıp, bir haber alamadım. Bu Kürt davası değil. Çocukları götürüp aileleri perişan ediyorlar. Atilla, dön gel oğlum seni bekliyoruz" diye konuştu. - MUŞ