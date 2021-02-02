Son dakika haber: Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre Muş'ta cep telefonu kaçakçılığına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Muş'ta cep telefonu kaçakçılığına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş İl Emniyet Müdürlüğünce cep telefonu kaçakçılığı kapsamında 29 Ocak'ta yapılan 2 operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda, 30 cep telefonu ve 12 cep telefonu koruyucu kılıfı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız