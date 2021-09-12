6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muş'ta 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez İstasyon Caddesi'ndeki binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunan kurs merkezindeki öğrencileri ve vatandaşları tahliye etti.

Yoğun dumandan etkilenenler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kurs merkezinin müdürü Rahmi Kakı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın çıktığında binada yaklaşık 80 öğrencinin olduğunu belirterek, mahsur kalanların itfaiye ekiplerince tahliye edildiğini söyledi.

6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Haber: 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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