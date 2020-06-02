Son dakika haber... Muratpaşa'da yeniden açılan iş yerleri dezenfekte ediliyor Son dakika güncel haberi... Muratpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapalı kaldıktan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan kafe, kıraathane ve internet kafelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Muratpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapalı kaldıktan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan kafe, kıraathane ve internet kafelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri salgın süresince cadde ve sokaklarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasına yeni açılan iş yerlerinde devam ediyor.

Ekipler koruyucu maskeleri, tulumları, eldivenleri ve özel teçhizatlarıyla restoran ve lokantaların ardından 900 civarında kafe, kıraathane ve internet kafeyi dezenfekte etmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ümit Uysal, salgının üst düzeyde seyrettiği günlerde hastaneler, aile sağlık merkezleri, polis merkezleri gibi kamusal alanları dezenfekte ettiklerini, cadde ve sokakları ilaçlı sularla yıkadıklarını belirterek, "Normalleşme adımlarıyla birlikte berber ve kuaför salonlarında sürdürdüğümüz dezenfeksiyon çalışmalarına lokanta, restoran, kafeler ve kıraathanelerle devam ediyoruz. Yeniden açılma sürecinde, iş yerlerinin dezenfeksiyonunu üstlenerek, esnafımıza ekonomik anlamda da destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA