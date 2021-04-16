Son dakika haber! Muratpaşa Belediyesi 23 Nisan Bayramı coşkusunu konvoyla kutlayacak

Son dakika haber... Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentte yapacağı kortejle kutlayacak.

Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentte yapacağı kortejle kutlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli bir kortejle şehri turlayarak kutlamaya hazırlanıyor.

Çocukların evlerinin balkon ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslemesi bekleniyor.

Öte yandan, evini süsleyen ve çektiği fotoğrafı komsumeclisi.com'a yükleyen çocuklara da sürpriz hediyeler gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam