Son dakika haber | Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haber | Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber | Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seda G. sevk ve idaresindeki 39 AAR 490 plakalı otomobil ile Seyfettin Ş. yönetimindeki 16 AJD 565 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 AJD 565 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hilmiye Ş. yaralandı.

Yaralı vatandaş olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Olay mahalline gelen trafik polisleri, yol güvenliğini sağladı. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber | Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber | Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber | Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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