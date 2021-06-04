Son dakika haber | Muradiye'de ev yangını

Son dakika haberine göre Van'ın Muradiye ilçesinde televizyondan kaynaklı çıkan yangında bir yanarak kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Muradiye ilçesinde televizyondan kaynaklı çıkan yangında bir yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Rahime Akçılgın'a ait bir kısmı inşaat halindeki evde televizyondan kaynaklı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken, evde ise büyük çapta hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı