Son dakika haber: Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza
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Son dakika haber: Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza

31.01.2021 01:40 | Son Güncelleme: 31.01.2021 01:45
Son dakika haber: Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza

Son dakika haber: KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, ruhsatsız faaliyet göstermesi nedeniyle mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, ruhsatsız faaliyet göstermesi nedeniyle mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.

İzmit'te, polis ekipleri ruhsatsız faaliyet gösterdiği için mühürlenen kahvehanenin mührünün sökülerek faaliyete devam ettiğini belirledi. Polis ekipleri, kahvehanede bulunan 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası uyguladı. Ayrıca işletme sorumlusu hakkında da 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı.


Son dakika haber: Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza
Son dakika haber: Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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