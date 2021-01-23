Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası

23.01.2021 11:22 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:53

Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezasıDİYARBAKIR polisi, 6 katlı binanın 2'nci katındaki daha önce mühürlenen dairenin, eğlence mekanına dönüştürüldüğünü tespit etti.

Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası

DİYARBAKIR polisi, 6 katlı binanın 2'nci katındaki daha önce mühürlenen dairenin, eğlence mekanına dönüştürüldüğünü tespit etti. Baskınla dairede yakalanan 9 kişiye, 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den 28 bin 350 TL ceza kesildi.Merkez Yenişehir'deki Gevran Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 2'nci katında eğlence olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese gelen ekipler, daireye baskın düzenledi. Yapılan incelemede mühürlü olduğu tespit edilen dairede yakalanan 9 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 28 bin 350 TL ceza kesildi. Zabıta ekipleri de daireyi yeniden mühürledi.

Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası
Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası
Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası
Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası
Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası
Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası
Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ali Şansalan Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Ankara Hakaret Saldırı Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 11:53:32. #1.16#
title