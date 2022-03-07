Son dakika haber: Muharrem İnce'nin Uşak'ta yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı

UŞAK (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Uşak'ta yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Muharrem İnce'nin avukatı Semra Yıldız, İnce'nin suç kastının bulunmadığını, suçun unsurlarının oluşmadığını iddia ederek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Azat Kolbasar ise konuşma içeriğine bakıldığında kullanılan ifadelerin hakaret içerdiğini ileri sürerek, İnce'nin cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın davaya konu olan konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhatap aldığının açık olduğunu savunarak, "Bu ifadelerin eleştiri sınırları içerisinde, düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadelerini kullandı.

Savcı, İnce'nin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İnce'nin avukatı Yıldız, mütalaaya ilişkin ek süre istedi. Talebi dikkate alan hakim, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Muharrem İnce'nin, CHP milletvekili olduğu 2016'da, partinin Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 Eylül 2020'de Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

İnce, davaya ilişkin 22 Şubat'ta Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarak savunma yapmıştı. İnce, savunmasında, sözlerinin arkasında olduğunu bildirmişti.