Son dakika haber... MUĞLA VEBİTCOİN'DE GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ-2
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Son dakika haber... MUĞLA VEBİTCOİN'DE GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MUĞLA merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra şirketin CEO'su İlker B.'nin ardından 3 kişi daha gözaltına alındı.

MUĞLA merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra şirketin CEO'su İlker B.'nin ardından 3 kişi daha gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldığını belirterek, "Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü eliyle yürütülen soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Kripto para işlem platformu Vebitcoin.com, içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Firmadan kapanmaya ilişkin yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

MAĞDURLARDAN 2'Sİ VİLLASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Olayın ardından Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oturan Vebitcoin'in Ceo'su İlker B., perşembe gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediği ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma ekipleri, adrese sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin'e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik" dedi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., dün akşam polis tarafından gözaltına alındı. Bu sabah ise şirketin 3 çalışanının daha gözaltına alındığı açıklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

'23 Nisan'da faaliyet gösterdiği tespit edilen şirketin faaliyetini durdurduğu ve yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine, söz konusu olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılmış olup, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü eliyle yürütülen soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir."

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Son dakika haber... MUĞLA VEBİTCOİN'DE GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ-2
Son dakika haber... MUĞLA VEBİTCOİN'DE GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ-2
Son dakika haber... MUĞLA VEBİTCOİN'DE GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ-2
Son dakika haber... MUĞLA VEBİTCOİN'DE GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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