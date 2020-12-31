Son dakika haber! Muğla ve turistik ilçelerinde meydanlara girişlere izin verilmeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Muğla ve turistik ilçelerinde meydanlara girişlere izin verilmeyecek

31.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:38
Son dakika haber! Muğla ve turistik ilçelerinde meydanlara girişlere izin verilmeyecek

Son dakika haberler: Muğla ve turistik ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, bulvar ve meydanlara tüm girişlerin sınırlandırılmasına karar verildi.

Muğla ve turistik ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, bulvar ve meydanlara tüm girişlerin sınırlandırılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirle özdeşleşen kutlama, toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar ve meydanlara yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırıldı.

Sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere girişleri engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirleri alınacak.

Belirlenen esaslara aykırı uygulama yapan veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesisleri hakkında idari işlem yapılacak.

Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Atatürk Meydanı, Sevgi Yolu ile İçmeler Mahallesi'nde meydanda yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Tamer Karadağlı
Spor Vitor Hugo Arda Turan Ersun Yanal Metin Oktay Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Ocak Yılbaşı Futbolcu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Muğla ve turistik ilçelerinde meydanlara girişlere izin verilmeyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 15:39:06. #1.15#
title