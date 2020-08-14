Son dakika haber! Muğla ve Aydın'da çıkan orman yangınları söndürüldü
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Son dakika haber! Muğla ve Aydın'da çıkan orman yangınları söndürüldü

Son dakika haberleri: Muğla ve Aydın'da 5 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Son dakika haber! Muğla ve Aydın'da çıkan orman yangınları söndürüldü
14.08.2020 22:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:08

Muğla ve Aydın'da 5 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Milas ile Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerindeki 5 ormanlık alanda yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgelere helikopter, arazöz ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Öte yandan, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yaptığı açıklamada, sorumluluk sahalarında yıl içinde 272 yangın çıktığını belirtti.

Yangınlara en hızlı şekilde müdahale ettiklerini kaydeden Yaprak, "2020 yılında Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında 14 Ağustos itibarıyla 170 orman yangınında 430 hektar ormanlık alan yandı. 102 ziraat yangınında ise 435 hektar alan yandı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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