Son dakika haber... Muğla Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika habere göre Muğla Valiliği, kentteki yangınlara 7 Uçak, 39 Helikopter, 2 İHA, 10 bin 547 personel ve 2 bin 545 araçla müdahale edildiğini bildirdi.

Muğla Valiliği, kentteki yangınlara 7 Uçak, 39 Helikopter, 2 İHA, 10 bin 547 personel ve 2 bin 545 araçla müdahale edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmaris'te 29 Temmuz'da saat 13.11'de başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin vakit kaybetmeden müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangın ihbarı başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Marmaris Kaymakamı ve ilgili tüm kuruluşlara bildirilmiştir. Muğla Valimiz olay yerine intikal etmiştir. Yangının büyümesi ve başka alanlara sıçraması ihtimaline karşı 'Seviye-1' için olay bildirimi yapılmış ve aynı gün Muğla Valimizin talimatı ile ilgili Vali Yardımcısı Başkanlığında AFAD İl Binasında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi kurularak yangının başladığı gün çalışmalara başlanmıştır." bilgisi verildi.

Yangının Marmaris merkezinde etkili olması nedeniyle Marmaris ilçesine taşınan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin, ilçedeki öğretmenevinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde 26 çalışma grubu yer almakta olup, çalışma gruplarınca söndürme, soğutma, ekiplerin yönlendirilmesi, ayni ve nakdi yardımlar, barınma faaliyetleri ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapılmaktadır. Çalışma grupları, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Tarım Orman İl Müdürlüğü, ADM Bölge Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü Kızılay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ulaştırma 3. Bölge Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünden oluşmaktadır ve diğer kurumlar destek vermektedir."

Yangın 2 ilçede devam ediyor

Yangın'ın Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde etkili olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Bugün Milas ve Köyceğiz ilçelerimiz dışında tüm yangınlar kontrol altına alınmıştır. İlimizdeki yangınlara 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA, 10 bin 547 personel, 2 bin 545 araçla müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü toplam 69 TOMA ile Jandarma Genel Komutanlığı 4 TOMA ile Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 korvet, 23 bot ve 364 personel ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 çıkarma gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 cankurtaran botu, 1 Rhib bot ve 1 römorkör ile Denizcilik Genel Müdürlüğü 7 römorkör ile destek vermektedir." ifadeleri yer aldı.

Bu güne kadar 38 bin 715 kişinin tahliyesi sağlandı

Açıklamada, yangınlar nedeniyle 8 bin 472'si Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurlarınca olmak üzere toplam 38 bin 715 kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtilerek, "Yangından etkilenen 687 kişiden 15 kişinin tedavisi devam etmekte olup 672 kişi taburcu edilmiştir. Yangın ekiplerine destek verirken bir vatandaşımız vefat etmiştir. Sahada 119 ambulans, 59 UMKE ekibi ve 697 personel ile acil sağlık hizmeti verilmektedir. Bugüne kadar 1487 afetzedeye sağlık taraması yapılmıştır. İlimizde 6 bin 515 büyükbaş, 8 bin 509 küçükbaş hayvan tahliyesi yapılmış 523 hayvan tedavi edilmiştir. 15 büyükbaş 884 küçükbaş hayvan, 797 kümes 4 bin 402 arılı kovan telef olmuştur." bilgisi verildi.

Termik santralde tedbir amaçlı ölçümler yapılıyor

Kemerköy termik santraline yaklaşan yangının söndürüldüğüne işaret edilen açıklamada, yangın sonrası santralde KBRN ekiplerince tedbir amaçlı ölçümlerin sürekli olarak yapıldığı vurgulandı.

Türk Kızılayın 71 personeli ve 409 gönüllüsünün de orman yangınlarının yaşandığı alanlarda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bölgede 3'ü ikram aracı, 78 araç ile 53 bin 345 kişilik yemek, 185 bin 668 içecek, 179 bin 802 litre su dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımıza 265 personel ve 74 araç ile psiko-sosyal destek sağlanmaktadır. 927 hanede 2 bin 648 kişiye psikolojik ilk yardım ve psikoeğitim çalışmalarını kapsayan psikososyal desteği sağlanmıştır. İhtiyacı olan kişilerin acil ihtiyaçları tespit edilerek ihtiyaçları giderilmiştir. Ayrıca 143 şehit yakını ve gazi ile irtibata geçilmiş psikososyal destek sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarına da başlandığı vurgulanan açıklamada, şu ana kadar 247 aileye 3 milyon 217 bin 585 lira yardım sağlandığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin koordinesinde sivil toplum kuruluşlarının 768 personel ve 113 araçla çalışmalara katkı sağladığı aktarılan açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan'dan görevlendirilen 520 personelin 93 araçla görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen