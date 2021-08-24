Son dakika haber! Muğla Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber! Muğla Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber! Muğla Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 5 helikopter, 34 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek verdi.

Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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