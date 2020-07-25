Son dakika haber... MUĞLA Pınar'ın öldürüldüğü bağ evinin kapısına asma kilit
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Son dakika haber... MUĞLA Pınar'ın öldürüldüğü bağ evinin kapısına asma kilit

Son dakika güncel haberi: Pınar'ın öldürüldüğü bağ evinin kapısına asma kilitMUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) öldürüldüğü bağ evinin kapısına tutuklanan katil Cemal Metin Avcı'nın yakınları tarafından asma kilit vuruldu.

25.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:08

Pınar'ın öldürüldüğü bağ evinin kapısına asma kilit

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) öldürüldüğü bağ evinin kapısına tutuklanan katil Cemal Metin Avcı'nın yakınları tarafından asma kilit vuruldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekiplerince bulunması için çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Genç kızın cansız bedeni, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderilip, toprağa verildi. Katil zanlısı ise sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Menteşe'nin Orhaniye mahallesinin Karabağlar Yaylası'nda cinayetin işlendiği bağ evinin şimdiye kadar açık olan bahçe kapısına ise katil Cemal Metin Avcı'nın yakınları tarafından kilit vurularak zincirlendi. Gültekin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Gültekin'in kesin ölüm sebebine dair raporunun Muğla Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanma aşamasında olduğu öğrenildi.

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Son dakika haber... MUĞLA Pınar'ın öldürüldüğü bağ evinin kapısına asma kilit

Kaynak: DHA

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