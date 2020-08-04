Son dakika haber | MUĞLA O tekne kaptanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Son dakika güncel haberi: O tekne kaptanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, pandemi nedeniyle alınan önemlere uymayıp, kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı belirlenip, hakkında cezai işlem yapmak isteyen Sahil Güvenlik ekiplerine direnerek fiziki temasta bulunup, hakaret ettiği...

O tekne kaptanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, pandemi nedeniyle alınan önemlere uymayıp, kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı belirlenip, hakkında cezai işlem yapmak isteyen Sahil Güvenlik ekiplerine direnerek fiziki temasta bulunup, hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen tur teknesi kaptanı N.D., yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan geçen 1 Ağustos'ta, Bodrum'un Turgutreis mahallesinde günübirlik tur düzenleyen bir teknede koronavirus tedbirleri kapsamında kapasitesinden fazla yolcu alındığı gerekçesiyle Alo 158 Sahil Güvenlik Hattı'na ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 'Amiral' isimli günübirlik tur teknesinin Turgutreis açıklarında olduğunu tespit edip, durdurdu. 80 yolcu kapasiteli teknenin, koronavirüs maddesi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 40 kişi alması gerekirken 64 yolcu aldığı belirlendi. Teknenin 'deniz taşıma ruhsatının' olmadığı da tespit edilip, cezai işlem yapılmak istendi. Ancak, teknenin sahibi ve kaptanı N.D., Sahil Güvenlik ekiplerine direnip, hakaretlerde bulunmaya başladı. N.D., birara Sahil Güvenlik ekibindeki bir askeri yakasından tutup, iterek, fiziki temasta bulundu. Bunun üzerine N.D., hakkında tutanak tutuldu. N.D.'nin, teknesini Turgutreis Limanı'na götürüp, yolcusunu indirmesi sağlandı. O anlar teknede, eşi ve çocuklarıyla yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki gazeteci Berkay Özyayla tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tekne kaptanı N.D., savcını talimatıyla 'devletin güvenlik güçlerine görevini yatırmama' ve hakaret suçundan dün gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen N.D., yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA