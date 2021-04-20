Son dakika haber! Muğla nüfusunun yüzde 21,3'ü çocuk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Muğla nüfusunun yüzde 21,3'ü çocuk

Son dakika haber! Muğla nüfusunun yüzde 21,3'ü çocuk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 yılı 'İstatistiklerle Çocuk' verileri açıklandı.

TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 yılı 'İstatistiklerle Çocuk' verileri açıklandı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla nüfusunun yüzde 21,3'ünü çocuk nüfus oluşturdu.

2020 yılı sonu itibariyle Muğla ilinin toplam nüfusu 1 milyon 773 iken, çocuk nüfusu 213 bin 444 olarak gerçekleşti. Birleşmiş Milletler tanımına göre "0-17" yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 2020 yılında Muğla nüfusunun yüzde 21,3'ünü oluşturmaktadır.

Çocuk nüfusunun yüzde 29,1'i 10-14 yaş aralığında

Muğla'da çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde, 2020 yılı sonu itibarıyla 213 bin 444 olan çocuk nüfusunun yüzde 25,8'ini (55 bin 170) '0-4' yaş grubu oluşturuyor. Yüzde 28,8'i olan 61 bin 499 kişi ise 5-9 yaş arasını, yüzde 29,1'i olan 62 bin 127 10-14 ve yüzde 16,2'si olan 34 bin 648 kişi de 15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturuyor.

Muğla, çocuk nüfus oranı sıralamasında 66' sırada

Çocuk nüfusunun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 45,3 ile Şanlıurfa oldu. Muğla ili çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu 66'ncı il konumunda. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Antony Blinken Bekir Pakdemirli Yıldırım Akbulut
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Gökhan Gönül Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Muğla nüfusunun yüzde 21,3'ü çocuk
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 13:06:57. #1.14#

title