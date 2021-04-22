FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin yurt dışına çıkışına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin yurt dışına çıkışına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM) ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerine yardım ve yataklık yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki yıl önce Göcek Mahallesi'nden FETÖ/PDY ile iltisaklı 15 kişinin illegal yollarla yurt dışına çıkışına yardım ettikleri iddiasıyla Muğla, Niğde ve Eskişehir'de 20 Nisan'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından salıverilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır