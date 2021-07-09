Son dakika haber! Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
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Son dakika haber! Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Son dakika haber! Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Muğla merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Muğla merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında İstanbul, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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