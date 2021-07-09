Son dakika haber: Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında İstanbul, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce, 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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