Son dakika haber... Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Muğla ve İzmir'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber... Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
12.08.2020 00:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 01:13

Muğla ve İzmir'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bodrum ilçesi ile İzmir'de fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri evlere düzenledikleri operasyonda 19 şüpheliyi yakaladı.

Fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 17 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

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