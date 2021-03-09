Yasa dışı silah bulunduran 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Fethiye ve Marmaris ilçelerinde yasa dışı silah bulunduran 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 4 kişinin ikametlerine mahkeme kararıyla arama yapıldı.

Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 56 tabanca mermisi, 2 standart dışı kısa namlulu av tüfeği, 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Marmaris ilçesinde de bir şüphelinin evinde yapılan armada 2 ruhsatsız tabanca ve 45 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler, haklarında Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen