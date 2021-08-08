Muğla'da ekipler karadan su taşıdı, helikopter havadan müdahale etti
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Muğla'da ekipler karadan su taşıdı, helikopter havadan müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'daki yangına havadan müdahale eden ekipler, karadan destek veren itfaiye ekiplerinin taşıdığı tonlarca litre suyla defalarca sortiler yaparak yangına müdahale etti.

Muğla'daki yangına havadan müdahale eden ekipler, karadan destek veren itfaiye ekiplerinin taşıdığı tonlarca litre suyla defalarca sortiler yaparak yangına müdahale etti. O seferberlik anları havadan görüntülendi.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler köyü Gökbel Dağları mevkiinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren ve rüzgarın hızıyla artış gösteren orman yangınlarına hem karadan hem de havadan müdahale sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan helikopterler aracılığıyla yapılan müdahaleler sonrası yangının büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Yangının artma ihtimaline karşı ise çok sayıda ekip yakın noktada teyakkuzda bekliyor.

Öte yandan, itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler helikopterin su aldığı alana tonlarca litre su taşıyarak destek verdi. Ekiplerin seferberliği havadan görüntülendi. - MUĞLA

Muğla'da ekipler karadan su taşıdı, helikopter havadan müdahale etti
Muğla'da ekipler karadan su taşıdı, helikopter havadan müdahale etti
Muğla'da ekipler karadan su taşıdı, helikopter havadan müdahale etti
Muğla'da ekipler karadan su taşıdı, helikopter havadan müdahale etti
Muğla'da ekipler karadan su taşıdı, helikopter havadan müdahale etti
Muğla'da ekipler karadan su taşıdı, helikopter havadan müdahale etti
Muğla'da ekipler karadan su taşıdı, helikopter havadan müdahale etti
Muğla'da ekipler karadan su taşıdı, helikopter havadan müdahale etti
Muğla'da ekipler karadan su taşıdı, helikopter havadan müdahale etti
Muğla'da ekipler karadan su taşıdı, helikopter havadan müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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