Son dakika haber! Muğla'da yangın çıkan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
12.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:36
Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın çıkan teknede bulunan 4 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın çıkan teknede bulunan 4 kişi kurtarıldı.
Göcek açıklarındaki Bedri Rahmi Koyu'nda bulunan "Mıstress" isimli lüks teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Teknede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Teknedeki 4 kişi Göcek Sahil Güvenlik botuna alınarak Limana götürüldü.
Kıyı Emniyeti ekiplerinin söndürdüğü tekne ise karaya çekildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır