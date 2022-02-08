Yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi
AA, Ömer Kundakçı - Güncel
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
DALAMAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ege Mahallesi Alp Sokak'ta 4 işçinin kaldığı ikinci kattaki dairede ilk belirlemelere göre elektrikli battaniyeden yangın çıktı.
Binada yaşayanların ihbarıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Amirliği ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Duman nedeniyle apartmandan çıkamayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince balkonlardan tahliye edildi.
Yangında daire kullanılamaz hale geldi.