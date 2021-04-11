Son dakika haber! Muğla'da yanan evde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında evinde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında evinde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı.
Remzi Turgut'un, İzzettin Mahallesi Çevlik mevkisinde yalnız yaşadığı evden dumanların yükseldiğini fark edenler durumu 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Gelen ekipler, alevler nedeniyle evde mahsur kalan Turgut'u dışarı çıkardı. Dumandan etkilendiği belirlenen Remzi Turgut, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının, sigara izmaritinden çıktığı belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır