Son dakika haber! Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

30.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:03
Son dakika haber! Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütünün düşmesi sonucu pilot ve Rusya uyruklu yolcu yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütünün düşmesi sonucu pilot ve Rusya uyruklu yolcu yaralandı.

Yamaç paraşütü pilotu Burak Keptığ, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 rakımlı pistinden yolcusu Nikolay Milin'le tandem uçuşu yaptı.

İkili, kalkışın ardından rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünün kaybedilmesi sonucu kayalık alana düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki diğer paraşütçülerin de yardımıyla düştükleri yerden yola taşınan yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücutlarında kırıklar olduğu belirtilen yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Fahrettin Koca Charles Michel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mert Fırat Ercan Kesal Ebru Gündeş Türkan Şoray
Spor Falcao Sörloth Can Bartu Ali Palabıyık Mehmet Özdilek
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 19:04:42. #1.15#
title