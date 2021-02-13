Son dakika haber: Muğla'da yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında öldü

Son dakika haberler: Muğla'nın Milas ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Boğaziçi Mahallesi'nde yalnız yaşanan Saniye Jale Karslı'nın (71) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Söndürülen yangında, evdeki Karslı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karslı'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız