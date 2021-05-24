Son dakika haber... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Son dakika haber... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Son dakika haber... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerle ilgili teknik ve fiziki takip başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerdeki aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 39 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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