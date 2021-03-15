Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

15.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:24
Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise bir miktar uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 44 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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