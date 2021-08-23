Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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