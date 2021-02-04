Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
04.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:42
Son dakika haberler: Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç