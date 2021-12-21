Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda E.Ç. ve N.K. gözaltına alındı.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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