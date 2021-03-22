Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

22.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:09
Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre MUĞLA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-21 Mart tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramada 659 gram esrar, 667 gram skunk, 30 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 22 gram bonzai, 42 sentetik ecza, 1 ecstasy hap, 1 liserjik asit (lSD), 5 hassas terazi, 1 öğütücü ve suçtan elde edildiği düşünülen 1375 lira ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan düzenek bulundu.Gözaltına alınan 12 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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